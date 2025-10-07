IBERO Puebla y CAPAC actualizan convenio de colaboración

La Universidad Jesuita, convencida de que mejorar el mundo es posible a través de la vinculación con aliados estratégicos, actualizó su convenio marco de colaboración con el Colegio de Arquitectos de Puebla (CAPAC), el organismo colegiado del gremio arquitectónico en Puebla.

Esta vinculación responde a una necesidad de ambas instituciones de fortalecer la labor de enseñanza, investigación y difusión relacionada con la profesión arquitectónica, además de implementar acciones conjuntas, tales como programas, eventos y actividades profesionalizantes que contribuyan a un crecimiento integral del gremio poblano.

El Dr. Alejandro Guevara Sanginés, Rector de la IBERO Puebla, agradeció la disponibilidad y la intención de seguir con este convenio, pues “nosotros entendemos la calidad académica como pertinencia social”, lo que se traduce en acciones que inspiren a la comunidad a seguir siendo conscientes, competentes, críticos y competitivos.

Así pues, el titular de la Rectoría afirmó que este convenio beneficiará a “nuestras y nuestros estudiantes, para que puedan tener los primeros pininos en el ejercicio de su futura profesión. Para nosotros es muy importante ese contacto con la realidad y este tipo de diálogo que hay con los profesionistas que están en el mundo real construyendo, diseñando, proyectando para hacer pertinente la profesión de la arquitectura”.

“Juntos, como colegio de arquitectos y como IBERO Puebla, podemos contribuir a hacer de este un mundo mejor”. Dr. Alejandro E. Guevara

Para la Dra. Lilia Vélez Iglesias, directora general académica, actualizar el convenio también “nos permite atender uno de los desafíos más importantes que tenemos las instituciones universitarias, que es cómo acercamos a la realidad a las y los estudiantes, y cómo los dotamos de mejores herramientas para hacerlos muy competentes en su profesión y al mismo tiempo muy dispuestos a contribuir a generar mejores condiciones de vida para las personas”.

La Mtra. Adriana Quiroz Hernández, directora del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura y coordinadora interina de la Licenciatura en Diseño Textil, se dijo “convencida de que estamos preparando a jóvenes que están comprometidos con su profesión, y estoy segura de que este convenio va a ser un ganar-ganar para todos”.

El presidente de CAPAC, el Arq. Juan Pablo Gayol Bulnes, mostró su disposición para colaborar con la Universidad Jesuita y seguir nutriendo la capacidad de desarrollo e innovación en el gremio arquitectónico de la entidad con las y los Gansos IBERO Puebla. Esto responde a que la Licenciatura en Arquitectura no solo es una de las carreras más solicitadas de la Universidad, sino que también es reconocida a nivel nacional por su gran calidad educativa.

