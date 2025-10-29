Localizan cabeza humana en barranca de La Resurrección

La cabeza de una mujer fue hallada al fondo de una barranca en la colonia 2 de Marzo, en la Junta Auxiliar de La Resurrección, donde se iniciaron las investigaciones para determinar la identidad de la víctima.

La mañana de este miércoles, vecinos de La Resurrección reportaron a emergencias que un grupo de perros peleaba por lo que parecía ser una cabeza humana en una barranca de la zona.

Elementos de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y, tras descender, confirmaron que se trataba de restos humanos, por lo que dispersaron a la fauna y acordonaron el área.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) recogió los restos y los trasladó a un anfiteatro para realizar los análisis correspondientes.

Mientras tanto, se desplegó un operativo de búsqueda para localizar más fragmentos de la víctima, sin que hasta ahora se reporten avances.

#Seguridad 🚨 Dentro de una barranca ubicada a un costado del puente 2 de Marzo, vecinos de La Resurrección reportaron el hallazgo de presuntos restos humanos, por lo que agentes de seguridad pública ya resguardan la zona y se espera el arribo de personal forense para corroborar… pic.twitter.com/vbbHl5wxgQ — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 29, 2025

Editor: César A. García

