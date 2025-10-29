Exhiben acoso y discriminación de guardia en centro comercial de Puebla

Un trabajador de la empresa PROTEXIA S.A de C.V ha sido señalado como presunto responsable de actos de discriminación, acoso y agresiones contra jóvenes en un centro comercial de Puebla.

A través de redes sociales, varios jóvenes han dado a conocer videos en los que denuncian que, al momento de realizar compras con sus amigos, fueron discriminados por su apariencia por un guardia en particular.

El empleado en cuestión presuntamente intimida a los clientes tomando fotografías y persiguiéndolos durante su recorrido, para luego acusarlos de robo y someterlos a revisiones.

Los afectados aseguran que en ninguna de las inspecciones les fue encontrada pertenencia ajena a sus objetos personales y compras; no obstante, el guardia les advirtió que serían boletinados en la plaza.

Además, los jóvenes han difundido videos donde se observa cómo el guardia los confronta e incluso los golpea con la intención de quitarles el teléfono celular al reclamar su conducta.

Debido a que en uno de los videos se observa la presencia de una elemento de la Corporación Auxiliar de Policía y Protección Ciudadana —a quien se acusó de no intervenir para impedir las agresiones del guardia privado—, la institución a la que pertenece explicó que se actuó conforme al protocolo.

Además, señaló que en ese momento se solicitó el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), pero al llegar, ninguno de los involucrados quiso proceder de manera formal.

