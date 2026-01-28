Juan Pablo Cisneros Madrid es electo presidente del CCE Puebla

El empresario Juan Pablo Cisneros Madrid se convirtió en el presidente electo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para el periodo 2026-2029 y en su primer mensaje prometió diálogo abierto con los tres órdenes de gobierno, continuidad a acciones exitosas de su antecesor y unidad al interior del organismo.

Cisneros Madrid obtuvo 24 de los 38 votos posibles, mientras que su contrincante Luis Alberto Moreno Gómez Monroy sólo consiguió 14.

“No queremos que sea una gestión de discursos, tenemos que llevarlos en ámbito de las acciones, la toma de protesta será en breve”, declaró.

El presidente electo del CCE calificó su elección con la que obtuvo el triunfo como “fuera de serie”, al asegurar que fue un verdadero proceso electoral.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Juan Pablo Cisneros Madrid ha sido electo como el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (#CCE) de #Puebla para el periodo 2026–2029, tras vencer en la elección a Luis Alberto Moreno Gómez Monroy.

Cisneros obtuvo la mayoría de votos emitidos por…



Cisneros obtuvo la mayoría de votos emitidos por… pic.twitter.com/6bU1axGDJg — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 27, 2026

En conferencia de prensa, sostuvo que organismos a los que antes se les consideró pequeños marcaron la diferencia para que se convierta en presidente del CCE poblano.

“Estoy muy contento porque el proceso que se vivió fue en orden, fue constructivo, generó un aprendizaje muy fuerte para los que lo vivimos”, dijo.

En este sentido, reconoció que el presidente del CCE saliente, Héctor Sánchez Morales, permitió que se llevara a cabo un proceso interno con respeto y con unidad.

Apertura

En otro tema, afirmó que hay apertura con los tres órdenes de gobierno y un diálogo abierto con la administración estatal, así como coordinación con academia, gobierno y sociedad como sello.

“Creemos firmemente en la gobernanza para avanzar, los grandes retos que enfrenta Puebla como la inseguridad, la informalidad y la desigualdad no se resuelven de manera aislada, sino con coordinación, trabajo constante y soluciones compartidas”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que conservará acciones exitosas de su antecesor como las mesas de seguridad y esperará la invitación del gobierno estatal para participar en las mismas.

Por ello, comentó que presentarán propuestas al gobierno estatal o municipal para apoyarlo en sus decisiones, pero también en las necesidades del sector empresarial.

Definirá equipo

El exaspirante a la presidencia del CCE, Heriberto Rodríguez, sí tendrá un espacio en su equipo de trabajo, pero todavía no está definido, indicó, pero será en próximos días cuando lo anuncie, ya que todavía no se los plantea y tendrán que aceptar de manera individual la invitación.

Señaló que se reunirá con su contrincante en próximos días para hablar sobre sus propuestas, aunque descartó que se una a su presidencia.

🗣️ Heriberto Rodríguez sí tendrá un espacio en su equipo de trabajo, pero todavía no está definido, indica el presidente electo del CCE, Juan Pablo Cisneros.



📹 @lupjmendez pic.twitter.com/BK6L0xCuU7 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 27, 2026

Por otra parte, indicó que se revisarán los estatutos del organismo empresarial, en los que también darán más peso a las voces de otros organismos.

Por último, descartó que se haya reunido con el gobernador Alejandro Armenta en marco de su elección como líder empresarial, sin embargo, comentó que sólo lo saludó al coincidir con él en una reunión.

¿Quién es Juan Pablo Cisneros?

El nuevo líder del CCE se desempeñó en los últimos años como presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), estudió Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Comunicaciones en la Ibero Puebla y propietario de la franquicia La Zarza.

