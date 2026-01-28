FMF y Puebla firman convenio para fortalecer formación de talentos en UDEP

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y el Gobierno del Estado de Puebla firmaron un convenio histórico de colaboración para fortalecer la formación de talentos de la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP), en un acto encabezado por el comisionado presidente del organismo rector del balompié nacional, Mikel Arriola y el gobernador Alejandro Armenta, como testigo de honor.

El directivo reconoció la capacidad de ejecución del gobierno estatal y subrayó que el acuerdo trasciende un documento administrativo, al establecer rutas claras de formación para jugadores, entrenadores y árbitros, con una universidad en operación, con carreras, alumnado y planta docente activa.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó que el convenio consolida al deporte como política de Estado y como una herramienta directa para la seguridad y la atención de las causas sociales. Señaló que cada competencia, liga y encuentro deportivo permite alejar a niñas, niños y jóvenes de procesos disociativos y contextos de violencia, en línea con la visión humanista impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien respalda el fortalecimiento del deporte, la educación y la reconstrucción del tejido social.

Por su parte, el rector de la UDEP, José Luis Sánchez Solá, afirmó que la Federación Mexicana de Fútbol asumió en los últimos años un papel de mayor responsabilidad social, con programas comunitarios, acciones de inclusión, alfabetización y rehabilitación de espacios deportivos.

Señaló que el único objetivo del convenio consiste en favorecer a las masas, que se verán beneficiadas si se fortalecen dos aspectos clave: primero, la capacitación, desarrollo y profesionalización de entrenadores y maestros; segundo, la construcción de una estructura que permita conocer áreas de oportunidad, medir resultados y mejorar el impacto social del fútbol.

La firma del convenio proyecta beneficios concretos para Puebla, como la profesionalización del talento deportivo, mayores oportunidades laborales para atletas al concluir su etapa competitiva y el fortalecimiento de infraestructura y alto rendimiento. Con este acuerdo, el estado se perfila como referente nacional en deporte y educación, con una administración estatal encabezada por Alejandro Armenta que trabaja a favor de las y los poblanos, impulsa el desarrollo humano desde el deporte y cuenta con el respaldo directo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

