Desmantelan bodega usada para y desvalijar vehículos robados en Miahuatlán

Derivado de labores de campo y gabinete, así como de la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, se logró desmantelar un inmueble utilizado para almacenar y desvalijar vehículos robados.

Al interior de la propiedad ubicada sobre carretera Orizaba–Tehuacán, en la localidad de Villa Alegría, del municipio de Santiago Miahuatlán, las fuerzas de seguridad y las autoridades ministeriales localizaron 70 indicios presuntamente relacionados con el delito de robo a transporte de carga.

El trabajo conjunto de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del Estado (FGE), permitió asegurar 37 unidades con los medios de identificación alterados, entre las que destacan retroexcavadoras, cajas secas, plataformas, semirremolques y tractocamiones.

Asimismo, las autoridades federales y estatales ubicaron otros 33 elementos de prueba como vehículos compactos, un remolque, una pipa, una cabina y un motor de tractocamión, los cuales no cuentan con reporte de robo.

Se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa a través del número de denuncia anónima 089, a fin de contribuir a la prevención del delito y la construcción de entornos más seguros.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, fortalece el trabajo interinstitucional con Fuerzas Armadas y de Seguridad, con el objetivo de combatir los delitos patrimoniales.

Te recomendamos: