Zacatlán, 1er municipio de la Sierra Norte con botones de alertamiento para negocios

A través del programa “Comercios Seguros”, Zacatlán es el primer municipio de la Sierra Norte de Puebla que contará con botones de alertamiento para sus negocios, así lo informó Alejandra Luis Cosmes, directora de Telecomunicaciones del C5I de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Este martes, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, Coordinación e Inteligencia (C5I), de la Secretaría de Seguridad Pública, impartió un curso a empresarios y comerciantes, sobre las ventajas de contar con botones de alertamiento.

En ese sentido, Alejandra Luis Cosmes, directora de Telecomunicaciones del C5I, felicitó al gobierno de Bety Sánchez por la disposición e iniciativa para implementar este programa.

Reiteró que es el primer municipio de la Sierra Norte de Puebla que lo implementará, y el segundo del interior del Estado, pues solo lo tiene Tehuacán. La funcionaria estatal explicó el funcionamiento del alertamiento y dijo que está vinculado directamente al C5I.

Dijo que estos botones no tienen ningún costo y ayudarán a disminuir la comisión de delitos. En Zacatlán se instalarán más de 100 a través del programa “Comercios Seguros” del gobierno de Bety Sánchez.

