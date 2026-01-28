Tonantzin Fernández entrega pavimentación de calle en San Diego Cuachayotla

Bajo la premisa de ofrecer vialidades transitables y seguras para las y los cholultecas, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, entregó la pavimentación de la calle El Canal, en la junta auxiliar de San Diego Cuachayotla.

La presidenta municipal arribó a dicha junta auxiliar, donde fue recibida por vecinas y vecinos de la calle rehabilitada, quienes expresaron su agradecimiento, ya que —de acuerdo con su testimonio— llevaban más de 15 años solicitando su pavimentación sin que alguna administración municipal hubiera atendido su petición.

Al respecto, Tonantzin Fernández aseguró que su gobierno, bajo una política de cero corrupción, administra de mejor manera los recursos del municipio, lo que permite generar más obra pública en todas las juntas auxiliares, siendo San Diego Cuachayotla una de las más beneficiadas con la rehabilitación de vialidades.

Asimismo, afirmó que su administración trabaja de manera coordinada con los órdenes estatal y federal de gobierno, compartiendo la visión de poner en el centro de las decisiones a las y los ciudadanos; por ello, reiteró que continuará trabajando sin descanso hasta consolidar la transformación de San Pedro Cholula.

Finalmente, felicitó a las y los vecinos de esta vialidad recién pavimentada y los exhortó a hacer buen uso de la misma, reafirmando su compromiso de seguir llevando obras y servicios públicos de calidad a todas las juntas auxiliares del municipio, sin distinciones ni preferencias, priorizando siempre el bienestar de todas y todos.

