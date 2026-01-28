Alfredo Adame y Carlos Trejo confirman pelea en marzo de 2026

La rivalidad pública entre el actor Alfredo Adame y el autodenominado cazafantasmas Carlos Trejo se resolverá en el cuadrilátero. Ambos confirmaron su participación en el evento Ring Royal 2026, organizado por el influencer Poncho de Nigris, donde se enfrentarán el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey.

Durante una presentación ante medios, Adame afirmó: “Al cara de memela enfrijolado lo he correteado cuatro veces para romperle la boquita y lo he retado cinco veces; se ha rajado dos veces, me dejó colgado dos veces, no se presentó. Dicen los productores del evento que ahora sí ya lo convencieron”.

Por su parte, Trejo lanzó una advertencia directa a su rival, asegurando que Adame “no se la va acabar”.

POR FIN… LA PELEA QUE TODO MÉXICO QUIERE VER 🇲🇽🔥



Dos leyendas. Una rivalidad de años. Un solo ring.



Adame vs Trejo está confirmado y nadie se lo quiere perder!!! 🥊👑



📍 Arena Monterrey

📅 15 de marzo

🎟️ Boletos en @superboletosmx#ringroyale #fight #monterrey #viral #box pic.twitter.com/ZhS5teyt02 — Ring Royale (@ringroyale) January 27, 2026

El combate será el plato fuerte de una cartelera que incluye otros enfrentamientos entre figuras del espectáculo y creadores de contenido, como Karely Ruiz vs. Marcela Mistral, Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella, Alberto ‘El Patrón’ vs. Chuy Almada y una batalla de freestyle entre Azuky y Aczino.

Los boletos ya están a la venta, con precios que van desde 377 pesos en balcones hasta 4 mil 563 pesos en la zona VIP. El evento será transmitido en vivo a través de las plataformas oficiales de Ring Royal.

