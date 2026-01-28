Exceso de velocidad causó descarrilamiento del Tren Interoceánico: FGR

La Fiscalía General de la República anunció este martes que el exceso de velocidad fue la causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el 28 de diciembre en el estado de Oaxaca, accidente que dejó 14 muertos y más de un centenar de heridos.

La fiscal general Ernestina Godoy afirmó que el análisis de la caja negra de la locomotora determinó que el tren alcanzó una velocidad de 65 kilómetros por hora en una curva donde el límite era de 50 km/h.

Godoy detalló que en línea recta la unidad llegó a los 110 km/h, superando el máximo permitido de 70 km/h. “El maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro“, señaló.

La fiscal general descartó fallas en los frenos, en la máquina o en la infraestructura ferroviaria, afirmando que “no se encontraron daños en los componentes de la superestructura y subestructura ferroviaria”.

Ante las evidencias, el Ministerio Público inició una acción penal por los probables delitos de homicidio y lesiones culposas. Godoy informó que se imputó penalmente al conductor del tren, aunque no se proporcionaron más detalles sobre otros posibles responsables.

Los hallazgos con los que se cuentan son:

*No se encontraron daños en los componentes de la superestructura y subestructura ferroviaria.

El descarrilamiento ocurrió cuando el tren, que viajaba con 250 personas, se salió de las vías al pasar por una curva cerca de un pueblo en Oaxaca.

El Tren Interoceánico, que conecta los estados de Oaxaca y Veracruz, fue inaugurado en 2023 como parte de un proyecto estratégico del expresidente Andrés Manuel López Obrador para vincular los océanos Pacífico y Atlántico.

La fiscal general aseguró que el caso no quedará impune y que se garantizará la reparación integral del daño a las víctimas, así como “el derecho de las familias y de la sociedad a conocer la verdad” de lo ocurrido.

