BUAP y Rusia fortalecen intercambio académico, científico y tecnológico

En el Museo de la Memoria Histórica Universitaria, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, inauguró una exposición temporal de carteles en el marco del 135 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Rusia.

La muestra estará abierta al público hasta el 8 de febrero.

El evento contó con la presencia del embajador de Rusia en México, Nikolay Sofinskiy, y del director General de Internacionalización de la BUAP, José Ramón Eguibar Cuenca.

La actividad simboliza el fortalecimiento del intercambio académico, científico y tecnológico entre la universidad y la nación europea.

