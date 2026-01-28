Sofocan incendio de pastizal en San Francisco Ocotlán

Una fuerte movilización de elementos de Bomberos de distintos municipios y personal de Protección Civil estatal logró sofocar un incendio de pastizal registrado en un predio de la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, en el municipio de Coronango, lugar donde hace unos meses también se había presentado una situación similar.

El incendio, visible por una intensa columna de humo, se presentó alrededor de las 14:20 horas en un predio que era utilizado como almacén de desechos industriales, borra y llantas, siendo la quema de pastizales en su interior la causa del siniestro.

La enorme columna de humo negro, visible a varios kilómetros, provocó que vecinos alertaran de inmediato a los números de emergencia, ante el temor de que el fuego se extendiera a viviendas cercanas.

#ACTUALIZACIÓN 🚨 Una quema de pastizal se salió de control y alcanzó un predio donde se almacenaban llantas y desecho industrial en #SanFranciscoOcotlán.



Elementos de bomberos y Protección Civil Estatal de #Puebla y municipal de Coronango llegaron al lugar para sofocar las… pic.twitter.com/6S1SQZtQWs — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 27, 2026

La rápida reacción de los cuerpos de emergencia de municipios vecinos como Xoxtla, Cuautlancingo, Coronango, San Pedro y San Andrés Cholula, así como de elementos del Cuerpo de Bomberos del Estado, permitió que las llamas fueran sofocadas en cuestión de minutos, gracias al trabajo coordinado para controlar el incendio.

El siniestro no dejó personas lesionadas ni daños mayores, aunque sí generó incertidumbre entre la población debido a la intensidad y altura que alcanzó la columna de humo.

