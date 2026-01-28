Localizan cadáver con huellas de violencia en Galaxia La Calera

El cadáver de un hombre con múltiples huellas de violencia fue encontrado en un terreno baldío de Galaxia La Calera en la capital poblana, hecho que continúa bajo investigación de las autoridades ministeriales.

La tarde del martes 27 de enero, una mujer que caminaba por la zona llamó a emergencias para reportar la presencia de un aroma fétido en el ambiente del Camino a Galaxia La Calera.

Señalando que al acercarse encontró el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición.

#Seguridad 🚓 Fue hallado un cadáver en un terreno baldío de Camino a Galaxia La Calera a la altura de Jardines de La Montaña.



Personas han llegado al lugar del hallazgo, pues serían familiares del fallecido y buscan saber cómo ocurrió todo.



Con información de @_jesuszav pic.twitter.com/u4laUdSHwX — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 27, 2026

Elementos de la Policía Municipal llegaron hasta el lugar de los hechos a confirmar el hallazgo y, posterior a ello, se realizó el informe correspondiente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Personal del área de Homicidios Dolosos arribó al sitio para confirmar que la víctima era un masculino que tenía mechones de cabello de color azul; además de que tenía una herida sangrante circular en la cabeza.

Personal forense realizó el levantamiento del cadáver y ciudadanos llegaron para saber si la víctima sería un familiar a quien buscaban, aunque esto aún no ha sido confirmado por la descomposición del cuerpo.

