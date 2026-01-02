Incendio consume árbol navideño en San Andrés Cholula

Un incendio se registró en la comunidad de Lázaro Cárdenas, perteneciente al municipio de San Andrés Cholula, luego de que una chispa provocada por el uso de pirotecnia cayera sobre el árbol de Navidad instalado en la explanada principal de la inspectoría.

De acuerdo con testigos, el siniestro ocurrió alrededor de las 23:00 horas del 31 de diciembre, cuando las chispas alcanzaron el adorno navideño, el cual fue consumido en su totalidad en cuestión de minutos.

Tras el llamado de emergencia, cuerpos de auxilio arribaron al lugar y lograron sofocar el incendio antes de que se propagara a zonas cercanas; no obstante, el árbol fue destruido por completo.

Las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la detonación de pirotecnia.

