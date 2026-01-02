Pirotecnia provoca incendio en establecimiento de Tlaxcala

Un incendio presuntamente provocado por el uso de pirotecnia consumió una tienda de conveniencia ubicada en el municipio de Panzacola, Tlaxcala, durante las celebraciones de Año Nuevo.

De acuerdo con versiones preliminares, durante los primeros minutos del jueves 1 de enero, un grupo de sujetos habría arrojado pirotecnia al interior de un establecimiento Oxxo, lo que ocasionó que el fuego se propagara rápidamente y generara pánico entre vecinos y clientes que se encontraban realizando compras.

El siniestro fue reportado de inmediato al Servicio de Emergencias 911, lo que movilizó a elementos de Protección Civil Municipal y de Seguridad Pública de Panzacola, quienes realizaron intensas labores para controlar las llamas; sin embargo, el establecimiento fue consumido en su totalidad.

Como medida preventiva, la carretera que conecta a Panzacola con Tenancingo fue cerrada de manera temporal, con el objetivo de facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia y evitar riesgos adicionales para la población.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, aunque los daños materiales son considerables. Autoridades municipales y estatales ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer los hechos.

#Seguridad 🚒 Durante la madrugada del 1ero de enero personal de Protección Civil Municipal y seguridad pública de Panzacola, Tlaxcala, sofocaron un incendio registrado en una tienda de conveniencia ubicada en calles principales del municipio.



