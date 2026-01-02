Sismo de 6.5 grados se percibe en varias regiones de Puebla

A través del Servicio Sismológico Nacional, se reportó de manera preliminar un sismo de magnitud 6.5, localizado a 15 km al suroeste de San Marcos, Guerrero, ocurrido el día 02 de enero del presente año, a las 07:58:15 horas, con una latitud de 16.70, longitud -99.49 y una profundidad de 10 km.

En el Estado de Puebla, se activó la alerta sísmica debido a que la estimación de energía en los primeros segundos superó los niveles preestablecidos.

Derivado de este sismo, las Coordinaciones Regionales de Protección Civil reportaron que fue perceptible de manera ligera en las regiones de la Mixteca, Izúcar de Matamoros, Atlixco, Angelópolis, Ciudad Serdán, Teziutlán y Tehuacán.

Se llevaron a cabo recorridos preventivos a través de las direcciones municipales de Protección Civil, sin que hasta el momento se reporten afectaciones o personas lesionadas.

Asimismo, mediante el monitoreo del C5i, se confirmó la evacuación preventiva en inmuebles públicos y privados.

