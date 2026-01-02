Bomberos de Cuautlancingo sofocan incendio en ferretería

La Dirección de Bomberos de Cuautlancingo controló y sofocó de manera oportuna un incendio registrado en una ferretería ubicada en la calle 16 de Septiembre y Xicoténcatl en la cabecera municipal, originado presuntamente por el uso irresponsable de pirotecnia.

En el interior de la bodega del local se localizaron tanques de gas y diversos materiales que provocaron que el fuego se propagara rápidamente, pero gracias a la rápida actuación de los cuerpos de emergencia del municipio en conjunto con los del estado, además del apoyo de los vecinos, se evitó que se registraran pérdidas humanas y únicamente hubo daños materiales.

La Dirección de Protección Civil acudió a evaluar las viviendas aledañas para detectar posibles daños y evitar riesgos a los vecinos; asimismo, personal de Atención Ciudadana arribó para atender cualquier solicitud derivada del siniestro.

El gobierno de Cuautlancingo se une al llamado del gobierno del estado para que las personas eviten el uso de pirotecnia, pues puede causar graves incidentes como el ocurrido esta noche.

