Garantizan seguridad y orden en el Centro Histórico de Puebla

En vísperas de la temporada de fin de año, la Secretaría General de Gobierno aseguró que el Centro Histórico de Puebla se mantiene como un espacio seguro y en condiciones de paz, lo que permite a la ciudadanía, turistas y visitantes recorrer sus calles y realizar actividades cotidianas sin riesgo.

La dependencia informó que existe presencia permanente de autoridades de los tres órdenes de gobierno, lo que refuerza la confianza ciudadana y propicia un entorno favorable para el desarrollo social y económico.

En este contexto, tanto comerciantes populares como establecidos realizan sus actividades en un ambiente de respeto y armonía, lo que fortalece la convivencia ordenada en la zona y contribuye a que se mantenga como un espacio dinámico y atractivo para la ciudadanía y el turismo.

La Secretaría indicó que mantiene un diálogo constante con las organizaciones del comercio popular para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de reordenamiento y asegurar que la actividad comercial y turística se desarrolle en sana convivencia.

Bajo la conducción de Franco Rodríguez, la Secretaría General de Gobierno reiteró su compromiso de preservar un Centro Histórico en orden, seguro y en calma, con plena convivencia y respeto, lo que fortalece la vida económica, cultural y social de Puebla.

