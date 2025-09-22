Han reparado más de 140 mil baches en la capital poblana

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, informó que como parte de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla se han atendido más de 140 mil 700 baches en distintas vialidades de la capital.

El secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, explicó que diariamente se despliegan 25 cuadrillas de bacheo con mezcla asfáltica en caliente y dos más con mezcla en frío, lo que ha permitido cubrir los cuatro cuadrantes del municipio.

“Cada reporte ciudadano es el reflejo del abandono en que se han tenido las vialidades durante muchos años. Por ello, estamos trabajando intensamente en coordinación con medios de comunicación, autoridades auxiliares, representantes vecinales y ciudadanía en general para atender cada rincón del municipio poblano”, subrayó el funcionario.

Añadió que los recorridos son supervisados por personal técnico y colaboradores de la Contraloría Municipal, con el objetivo de garantizar transparencia y calidad en los trabajos.

Este esfuerzo, sostuvo Aysa, responde a las demandas ciudadanas y forma parte de una política pública orientada a la recuperación y mantenimiento de vialidades.

El Ayuntamiento señaló que los trabajos de bacheo se mantendrán de forma permanente y refrendó que una capital en orden requiere de la participación ciudadana. En este sentido, el alcalde Pepe Chedraui reiteró su compromiso de trabajar de la mano con la población para fortalecer la infraestructura vial.

