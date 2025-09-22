San Andrés Cholula integrará opiniones de Consulta Infantil en políticas públicas

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula, encabezado por la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres, firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Junta Distrital Ejecutiva No. 10, con el propósito de dar seguimiento a los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024.

Durante la firma, la edil subrayó que el Gobierno Municipal mantiene vínculos con actores estratégicos para fortalecer un gobierno abierto y transparente, impulsando la participación ciudadana. Destacó que la colaboración con el INE permitirá aprovechar los resultados de este ejercicio para escuchar la voz de niñas, niños y adolescentes e implementar políticas públicas que favorezcan su bienestar y calidad de vida.

En su intervención, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva No. 10, Inocente Arratia González, explicó que a partir de este convenio se compartirán los hallazgos de la consulta, enmarcada en la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024–2026 (ENCIVICA). Precisó que las opiniones de la niñez y juventud giraron en torno a tres ejes: cuidado del medio ambiente y los animales, espacios comunitarios seguros y prevención de adicciones, lo que permitirá diseñar acciones concretas para atender sus inquietudes.

Cabe destacar que, a nivel nacional, participaron más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes; en el estado de Puebla, la cifra superó los 600 mil, y en San Andrés Cholula se registró la participación de alrededor de 10 mil menores, siendo más alta entre adolescentes de 12 a 14 años.

Con este acuerdo, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de abrir espacios de diálogo con la población joven e integrar sus opiniones en la construcción de políticas públicas que fortalezcan la vida democrática y el desarrollo social del municipio.

