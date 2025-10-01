Encuentran al “clon” de Juan Gabriel en cafetería de París

Los usuarios de redes sociales enloquecieron ante la aparición de un hombre con un parecido físico con Juan Gabriel, esto al difundirse un video filmado en un restaurante de París, Francia, donde su figura recordó a la del fallecido cantante mexicano.

La grabación, compartida por el usuario Fidel Marín en TikTok bajo la descripción “Juan Gabriel sigue vivo ya en París”, supera los 5.3 millones de reproducciones y muestra a un individuo con cabellera canosa, chaqueta naranja y rasgos faciales que evocan al “Divo de Juárez”.

Grabado en el establecimiento ubicado en Île-de-France, Sarcelles, el clip utiliza como banda sonora el éxito “Querida“, intensificando el impacto entre los espectadores. Las reacciones han oscilado entre el asombro y el humor, con comentarios como “Ese no es Juan Gabriel, es Jean Gabrielle” o referencias a Adán Luna, primer nombre artístico del artista.

Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años, víctima de un infarto agudo al miocardio. Su muerte causó conmoción en México y Latinoamérica, donde es considerado uno de los cantautores más importantes de la historia musical en español.

A lo largo de los años han persistido teorías conspirativas sin fundamento que cuestionan su deceso, sugiriendo que habría fingido su muerte para alejarse de los reflectores, aunque las evidencias oficiales confirman su fallecimiento hace casi una década.

Jóvenes encuentran a un hombre idéntico a #JuanGabriel en restaurante de París lo que ha revivido la polémica sobre su existencia #Viral pic.twitter.com/WQ0sTOKmgi — Nelson Valdez (@nelvaldez) September 30, 2025

