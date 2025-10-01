Encuentran hombre maniatado y sin vida en Campestre Mayorazgo

La tarde del martes, ciudadanos de la capital llegaron a buscar a su familiar en la colonia Campestre Mayorazgo, después de que pasaran múltiples horas sin lograr comunicarse con él.

Al ingresar a su domicilio ubicado entre las calles 83 Poniente y 13 A Sur, los civiles encontraron al masculino de aproximadamente 53 años de edad sin vida.

Los ciudadanos llamaron a emergencias y pidieron la asistencia de la policía para conocer del caso. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron hasta el lugar de los hechos, donde confirmaron que el masculino se encontraba amarrado de pies y manos, y sin signos vitales.

Hasta ahora se desconoce si el hombre fue víctima de un asalto a casa habitación con violencia que culminó en su muerte o algún otro tipo de delito, pero la Fiscalía General del Estado ya investiga más del caso.

