Flotilla Sumud entra en “zona de alto riesgo” rumbo a Gaza

La Global Sumud Flotilla alertó este martes sobre su entrada en la “zona de alto riesgo” durante su travesía hacia Gaza, el área donde Israel ha interceptado anteriormente otras embarcaciones en aguas internacionales, a partir de las 150 millas náuticas de las costas del enclave palestino.

“Estamos en alerta máxima”, comunicó la organización a través de Telegram a las 03:03 GMT, mientras denunciaba un “incremento de la actividad de drones” sobrevolando sus naves.

Dos horas y media después, la flotilla reportó que “embarcaciones sin identificar se acercaron a varios barcos, algunos con sus luces apagadas”, lo que obligó a los tripulantes a “aplicar los protocolos de seguridad en preparación para una intercepción”. Según la radio pública israelí Kan, el Ejército se prepara para interceptar los más de cuarenta navíos que transportan ayuda humanitaria hacia Gaza, con el plan de trasladarlos al puerto de Asdod, donde los activistas serían interrogados y deportados.

A 2 días de llegar a Gaz.a, navegamos ya en las zonas de mayor riesgo.



Queremos poner sobre la mesa algunos puntos sobre el acompañamiento de Turquía, Egipto, Italia y España a la @gbsumudflotilla, así como la gran contradicción que encierra:



1. Se ha dado mucho peso mediático… — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) September 30, 2025

La misión humanitaria, que partió a principios de septiembre desde España con embarcaciones adicionales de Túnez, Italia y Grecia, transporta suministros médicos, alimentos y material escolar para la población de Gaza. Cerca de 500 activistas integran la que se considera la mayor misión marítima organizada dentro de las iniciativas de la Flotilla de la Libertad.

El apoyo internacional muestra divergencias: mientras España mantiene su buque de acción marítima en radio operativo para posibles rescates, Italia anunció que su fragata ‘Alpino’ emitirá una última llamada para embarcar a quienes deseen regresar cuando se aproxime a las 150 millas náuticas.

La Flotilla Sumud criticó la decisión española, considerándola una renuncia “a ofrecerles la protección necesaria” y afirmando que “por acción y omisión, el Gobierno español se convierte en cómplice de lo que pueda suceder”.

La travesía ya había enfrentado obstáculos previos, incluyendo ataques con drones en aguas griegas que dañaron algunas embarcaciones la semana pasada, requiriendo reparaciones antes de retomar la ruta. Según Reuters, drones de largo alcance turcos han sobrevolado la flotilla durante tres días consecutivos, mientras Israel despliega buques de guerra y aviones para impedir el avance de la misión humanitaria.

https://twitter.com/arlinmedrano_/status/1973226624180166892

Te recomendamos: