Universitaria muere atropellada por unidad de RUTA; BUAP envía condolencias

Una joven de 23 años, identificada como Jimena Santa, falleció la noche de este martes al ser atropellada por una unidad del transporte público RUTA en la estación Torrecillas.

El incidente ocurrió en la intersección de la calle 11 Sur y Las Torres. La unidad involucrada ha sido identificada como la número 310 de la ruta.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) emitió un comunicado para lamentar el fallecimiento de Jimena Santa, quien era alumna de la Licenciatura en Mercadotecnia y Medios Digitales de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. La institución expresó sus más sinceras condolencias a familiares, compañeros y amigos de la estudiante.

Como consecuencia del suceso, la vialidad se encuentra cerrada en el carril con sentido al sur, lo que ha generado tráfico intenso en la zona debido a la presencia de autoridades y servicios periciales que realizan las diligencias correspondientes. Se recomienda a los conductores evitar el área.

La joven que nació en junio de 2002, vivía en San Bartolo, y a través de redes sociales se solicitó difundir sus datos para que acudieran familiares. Las autoridades continúan con la investigación para determinar las causas exactas del accidente.

El Gobierno del Estado de Puebla lamentó la muerte y exigió “el esclarecimiento del hecho por parte de las instancias correspondientes, conforme a los procesos legales establecidos”.

