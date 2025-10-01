Texmelucan destina 9 mdp a la rehabilitación de luminarias

Con el objetivo de crear entornos más seguros y tranquilos para la ciudadanía, el gobierno municipal de San Martín Texmelucan que preside Juan Manuel Alonso Ramírez continúa con la rehabilitación de luminarias en diferentes calles, parques y escuelas de la cabecera municipal y las 11 juntas auxiliares.

El Gobierno Municipal se suma a la estrategia nacional “Senderos de Paz” que busca que las personas puedan transitar libremente y con seguridad en las calles, en este sentido, el gobierno de Juan Manuel Alonso invirtió 9 millones de pesos la rehabilitación y mantenimiento de luminarias en todo el municipio.

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, se priorizó la rehabilitación de mil 500 luminarias en los parques El Cohete, Tecate, Ojo de Agua y en juntas auxiliares; así como, en diferentes escuelas y calles de San Martín Texmelucan.

El compromiso del alcalde Juan Manuel Alonso es de construir un San Martín Texmelucan más seguro, donde los texmeluquenses puedan transitar tranquilamente.

