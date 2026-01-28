Avanza reubicación de familias afectadas por lluvias en la Sierra Norte

El Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Bienestar, mantiene una estrecha coordinación con el Gobierno Federal para avanzar en la reubicación de las familias afectadas en la Sierra Norte por las lluvias atípicas registradas el pasado mes de octubre, informó la titular de la dependencia, Laura Artemisa García Chávez.

La funcionaria explicó que el apoyo del Estado se ha centrado en la identificación y evaluación de predios adecuados para garantizar espacios seguros y dignos para las familias: “El Estado ha ido apoyando en la ubicación de los predios, revisar y hacer los acuerdos también con los afectados para que puedan tener los predios adecuados, las mejores condiciones para reubicarles”, señaló.

Asimismo, García Chávez destacó la importancia de socializar con la población la necesidad de una posible reubicación, al advertir que este tipo de fenómenos meteorológicos puede repetirse. “Estas lluvias atípicas ya no son tan atípicas, pueden repetirse y esto pone en riesgo a todas las familias”, puntualizó.

Estas acciones se desarrollan en alineación con la visión humanista y de bienestar impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, priorizando la seguridad, la prevención de riesgos y la protección de quienes más lo necesitan, fortaleciendo así la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en favor de la ciudadanía.

Te recomendamos: