Confirman 18 años de prisión contra hombre por tentativa de homicidio

Con base en los argumentos presentados por la Fiscalía General del Estado, el Tribunal de Alzada confirmó una sentencia de 18 años y 4 meses de prisión, en contra de Eliseo N., acusado de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de una mujer, ocurrido en la ciudad de Puebla.

El 12 de julio de 2021, la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la unidad habitacional Villa Frontera, cuando de momento se presentó en el lugar Eliseo N., quien presuntamente, tras amenazarla, habría realizado disparos de arma de fuego en su contra, provocándole lesiones que pusieron en riesgo su vida.

Una vez que la persona fue detenida y puesta a disposición de la autoridad judicial, se aportaron los datos de prueba correspondientes y se realizaron las acciones jurídicas pertinentes en cada una de las etapas procesales, lo que permitió a la Fiscalía de Puebla obtener, el 14 de noviembre de 2024, una sentencia condenatoria de 18 años y 4 meses de prisión.

Al haber sido impugnada la resolución por la defensa, el Tribunal de Alzada analizó el caso y determinó confirmar la sentencia emitida en primera instancia.

Te recomendamos: