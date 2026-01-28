Estudiante IBERO Puebla crea colección de ropa inclusiva para personas con autismo

El trastorno del espectro autista (TEA)—también nombrado como condición del espectro autista (CEA) en enfoques inclusivos—es un estado del neurodesarrollo que influye en la salud emocional de las personas, sus formas de socializar y de adaptarse al entorno. Según el INEGI, en 2020 la población mexicana con CEA era de un 0.83%, lo que se traduce en 1.1 millones de personas; sin embargo, un subregistro de adultos puede indicar que hay al menos 3.8 millones.

Las necesidades de estas personas no han sido atendidas por los mercados, especialmente en la industria textil, pues no hay prendas que se adecúen a su hipersensibilidad y estilo de vida, por lo que muchas veces tienen que recurrir a modificar su propia ropa o pagar más por prendas especializadas que no siempre van a cubrir sus necesidades. En este escenario, surge en la marca Nexoo, la colección SOMA: Mente & Cuerpo.

Omar Sotomayor Cabañas, estudiante de último semestre de la Licenciatura en Diseño Textil de la IBERO Puebla, desarrolló esta colección presentada como su proyecto de titulación. Se enfoca en jóvenes adultos de entre 18 y 25 años con CEA, y que, desde el patronaje, hasta los aditamentos incluidos en los tres conjuntos de ropa, está pensada para cubrir cada aspecto de su vida.

La colección está concebida como una herramienta de apoyo para la autorregulación en la vida cotidiana, a partir del uso de textiles agradables al tacto y sistemas de regulación sensorial que permiten contrarrestar la sobrecarga sensorial que las personas pueden experimentar en distintos entornos. El proyecto busca favorecer la comodidad, la calidad de vida y la autonomía al vestir.

SOMA: Mente & Cuerpo consta de tres conjuntos principales, integrados por seis prendas con funciones específicas. Entre ellas se encuentra un vestido que regula la zona del pecho y la cintura mediante una faja elástica, con mangas desmontables y sistemas de cierre con imanes que facilitan el proceso de vestirse.

La colección incluye también una sudadera con sistemas de regulación auditiva y olfativa, pensados para apoyar a las personas durante momentos de sobreestimulación (o meltdown), permitiéndoles autorregularse de manera discreta en espacios públicos.

Asimismo, el proyecto integra pantalones con regulación en la pretina a través de una faja que ejerce presión en la cadera, una chamarra con cierres de gran tamaño que facilitan su colocación, un short con resorte amplio que se ajusta sin causar molestia, y una playera básica diseñada sin distinción entre frente, espalda, derecho o revés, con el fin de simplificar su uso.

De acuerdo con el planteamiento del proyecto, la colección está dirigida a personas con CEA, término que se utiliza desde una perspectiva más respetuosa e inclusiva, al reconocer el autismo como una forma diversa de funcionamiento neurológico. A largo plazo, SOMA: Mente & Cuerpo contempla continuar el desarrollo de la colección con el acompañamiento de expertos en el trabajo con niñas, niños, jóvenes y personas adultas con CEA.

Con SOMA: Mente & Cuerpo, el talento de la IBERO Puebla demuestra cómo el diseño textil puede convertirse en una herramienta de inclusión, bienestar y autonomía, integrando la sensibilidad social y el diseño centrado en las personas como ejes fundamentales del quehacer universitario.

Te recomendamos: