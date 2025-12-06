Zacatlán celebra encendido de árbol navideño y desfile tradicional

La magia de la Navidad llegó a Zacatlán; todo el Pueblo Mágico se vistió de colores, alegría, nostalgia y mucha iluminación con el encendido del árbol navideño y el tradicional desfile.

Esta noche mágica, inició con el desfile navideño, el cual reunió a 20 escuelas y empresas de Zacatlán que, al ritmo de las bandas de música y canciones navideñas, pusieron a bailar a todos los asistentes.

Después vino el momento más emotivo de la noche, el encendido del árbol de Navidad. Luego del desfile, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez acompañada de sus invitados: Luis Miguel de la Rosa, director de Profesionalización y Regulación Turística de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado; Rubén Barba Mier, director de Participación Ciudadana del Gobierno del Estado, regidoras y y regidores, directores del Ayuntamiento, se trasladaron a la explanada del Palacio Municipal para encender el árbol de Navidad.

Mientras la gente caminó hacia el árbol de Navidad, la banda de música del Centro Escolar Presidente Juan N. Méndez ponía ritmo a los pasos, luego el coro de la Academia G.B. Roell iniciaron los villancicos y hasta en el balcón principal del Palacio Municipal aparecieron para cantar.

Después de sus voces, vino el encendido de las luces, y con ello la iluminación de todo el zócalo de Zacatlán: el árbol de Navidad, el Palacio Municipal, el camellón de la Navidad, el reloj floral, el kiosco, la casita de jengibre, entre otras cosas.

Así fue como la Navidad llegó a Zacatlán, iluminando no solo el zócalo, también los corazones de las familias que se dieron cita en el corazón del mejor Pueblo Mágico de México.

