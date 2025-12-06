“En Puebla no tenemos tibiezas”: Armenta, a 7 años de la “4T”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acompañada de integrantes del Gabinete, así como de gobernadores de los estados, en una ceremonia pública que congregó a más de 600 mil personas en el zócalo capitalino, celebró el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación y enlistó los logros en soberanía energética, estabilidad económica, empleo, erradicación de la pobreza, entre otros.

En una muestra de respaldo, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, acompañado de cientos de poblanas y poblanos de diversos municipios del interior, asistió a este reconocimiento del pueblo de México por los 7 años de la Cuarta Transformación; iniciada el 1 de diciembre del 2018, cuando rindió protesta el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El gobernador expresó su total apoyo a la Cuarta Transformación de la vida pública de México, implementada en Puebla a través de la Bioética Social y del Humanismo Mexicano, con un modelo de gobierno fundamentado en la justicia, la seguridad y la riqueza comunitaria. “En pleno apoyo, liderazgo y defensa de la fuerza transformadora que encabeza la presidenta, en Puebla no tenemos tibiezas, vamos juntos por la recuperación de la patria”, afirmó el mandatario.

Lo anterior, como fundamento de cada acción y programa de gobierno, para lograr el bienestar pleno de las y los poblanos, en un marco de participación comunitaria, uso eficiente de los recursos y políticas públicas de erradicación de deudas onerosas, como el saqueo a través del Museo Internacional del Barroco.

En su mensaje al pueblo de México, la presidenta resaltó que la Cuarta Transformación nació como una ruptura con el “viejo régimen”: “Se trata de continuar con la construcción de una nueva ética desde el poder, donde el servidor público entienda que no está nunca por encima del pueblo, sino a su servicio; que gobernar no es para tener privilegios, sino es una responsabilidad profundamente humana”.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la Cuarta Transformación es humanista, que impulsa el desarrollo económico, social, ético y moral. “Para que perdure, debe nacer desde el carácter, la honestidad y la convicción de quienes han sido llamados a conducirla”.

