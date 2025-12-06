Congreso alberga seminario internacional sobre democracia

Con la finalidad de analizar temas que ocupan la agenda nacional, a través de la reflexión crítica de especialistas y académicos, en la sede del Congreso del Estado se llevó a cabo el Segundo Seminario Internacional “Democracia, Instituciones y Cultura Política”.

Durante este evento, la diputada María Soledad Amieva Zamora reafirmó el compromiso de la LXII Legislatura para mantenerse como un espacio de libertad y ciudadanía, de deliberación, acuerdos, análisis y expresiones sociales.

También reiteró la importancia de promover el trabajo académico en temas trascendentales de la vida pública como la democracia, la cultura y la participación política, así como el Estado de derecho, la comunicación y la inclusión.

Por su parte, el profesor e investigador en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ramiro Medrano González, y el especialista en Derecho y Ciencias Políticas del Colegio de Morelos, Lucio Ordoñez Huerta, señalaron que el objetivo del seminario fue reflexionar críticamente, compartir aprendizajes y proponer caminos para construir democracias más resilientes, inclusivas y cercanas a la ciudadanía.

“Agradecemos al Congreso de Puebla por apoyar este foro de pensamiento crítico. La convocatoria de este seminario partió de una premisa fundamental: la democracia no es solo un conjunto de procedimientos electorales, es un ecosistema vivo que depende de la solidez de sus instituciones y de la viabilidad de su cultura política”, señaló Ramiro Medrano.

Durante este seminario internacional se abordaron temas relacionados con democracia e instituciones, participación y cultura política, espacios democráticos y políticas públicas.

Participaron académicos de instituciones de educación superior de Puebla, Coahuila, Sinaloa, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Guadalajara, así como especialistas de universidades de Ecuador, Brasil, Honduras y Argentina.

