UDLAP lanza Learnity, plataforma de cursos digitales

La Universidad de las Américas Puebla presentó Learnity, una nueva plataforma de cursos digitales autogestivos, creada con el propósito de acercar la excelencia académica de la UDLAP a un público más amplio a través de experiencias de aprendizaje flexibles, accesibles y de alta calidad.

Learnity, reúne una oferta diversa de cursos en línea desarrollados por académicos y especialistas que colaboran con la UDLAP y que abarcan distintas áreas del conocimiento divididas en: negocios, tecnología y productividad, derecho y normatividad, soft skills, ciencias de la salud, nutrición y bienestar, sociedad y cambio global, así como arte y cultura.

Durante la presentación oficial del programa, el Dr. Luis Alberto Barroso Moreno, director general de Extensión, Vinculación y Difusión de la UDLAP, señaló que esta nueva plataforma es una iniciativa estratégica de la Universidad para fortalecer su presencia digital y extender la excelencia académica hacia nuevos públicos. “Estoy orgulloso de decir que Learnity va a ser una herramienta que nos va a llevar a nuevas fronteras, nuevos públicos y alcances”.

Por su parte, la Mtra. Claudia Lizbeth Guillén Hernández, directora de Educación Continua UDLAP, explicó que esta iniciativa nace también del compromiso de su área por ofrecer programas académicos integrales en diferentes modalidades. “Learnity surge con la intención de sumarnos a esta nueva ola de educación digital”. En ese sentido, la Mtra. Guillén explicó que cada uno de estos cursos está diseñado para que el participante aprenda a su propio ritmo, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Por lo tanto, los beneficios más importantes que otorga esta plataforma son: flexibilidad total, calidad académica UDLAP, reconocimiento con valor curricular, aprendizaje práctico y acceso continuo.

Asimismo, el Mtro. Jesús Amador Olvera, jefe de Extensión, Vinculación y Difusión de la UDLAP, destacó que el desarrollo de Learnity se centró en la experiencia del usuario y en la colaboración institucional, por lo que se convocó a más de 70 académicos y especialistas para crear programas que “respondan a las necesidades actuales del mercado laboral”. Asimismo, reconoció que Learnity no es solo una plataforma digital, es un espacio vivo de conocimiento que seguirá creciendo con nuevos programas, formatos y certificaciones.

Finalmente, el Dr. Carlos Isaac González Maldonado, profesor del Departamento de Diseño de la UDLAP, resaltó el valor social y educativo del proyecto. “Learnity representa el compromiso histórico de la Universidad de las Américas Puebla con la educación de excelencia y el acceso al conocimiento. Es una herramienta que contribuye a una sociedad más justa y equitativa, y a la formación continua que las nuevas generaciones demandan”.

Cabe destacar que Learnity continuará creciendo con el lanzamiento de nuevos tipos de programas, formatos interactivos y certificaciones internacionales que fortalecerán su posición como una plataforma de referencia en educación continua. Esta visión de expansión responde al compromiso de la UDLAP de innovar en la enseñanza digital y ofrecer experiencias de aprendizaje que trasciendan fronteras, fomentando el crecimiento de una comunidad global de conocimiento.

Con esta iniciativa impulsada por la Dirección de Educación Continua UDLAP, basados en la excelencia académica y la innovación educativa, la Universidad de las Américas Puebla reafirma su compromiso con la formación continua, la transformación digital de la educación y la difusión del conocimiento sin fronteras. Para conocer la oferta completa de cursos, registrarse y acceder a los contenidos disponibles, visita https://learnity.udlap.mx/.

Asimismo, te invitamos a seguir las redes sociales oficiales @learnity.udlap en Instagram, LinkedIn y Facebook, donde se publicarán las novedades, promociones y próximos lanzamientos. Por último y con motivo de su lanzamiento, Learnity ofrece un 30% de descuento en todos sus cursos hasta el 31 de diciembre de 2025. Para aprovechar esta promoción, los usuarios deberán ingresar el código LANZAMIENTO al momento de realizar su compra en la plataforma.

