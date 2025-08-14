SMDIF Cuautlancingo entrega apoyos a personal del CAIC

Con el firme compromiso de respaldar el trabajo educativo y operativo que contribuye al desarrollo de la niñez, la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Tere Alfaro, entregó apoyos económicos a las maestras y personal operativo de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) en Cuautlancingo.

La titular destacó que esta acción busca reconocer y motivar la dedicación, esfuerzo y vocación de servicio del personal, quienes generan entornos seguros, limpios y adecuados para el aprendizaje y desarrollo integral de las niñas y niños.

“Hoy refrendamos nuestro compromiso con quienes hacen posible que los CAIC funcionen como espacios de cuidado y educación de calidad. Este apoyo es un reconocimiento a su entrega y amor por la niñez”, afirmó Alfaro.

Con estas acciones, el Ayuntamiento y el Sistema Municipal DIF reafirman su compromiso de trabajar de manera cercana y constante con las familias, fortaleciendo los servicios educativos y de atención infantil para garantizar un futuro prometedor para las y los niños de la comunidad.

