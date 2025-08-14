Zacatlán presenta “Juegos de Feria sin Ruido” para personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Zacatlán invita a la comunidad a participar en los “Juegos de Feria sin Ruido”, una iniciativa especial para personas con alguna discapacidad.

Esta actividad se realizará el jueves 14 de agosto, de 4 a 6 de la tarde, en el Recinto Ferial, con el objetivo de que todas las personas puedan disfrutar de los juegos en una modalidad accesible e incluyente.

Durante la emisión del programa “Un Café con Bety”, la alcaldesa destacó la importancia de esta propuesta para garantizar la participación de todos en las festividades de la feria.

En ese mismo espacio, comentó el éxito de la 83ª Gran Feria de la Manzana, resaltando la organización, eventos y la variada cartelera que combina innovación y tradición.

La programación fue diseñada pensando en públicos de todas las edades y gustos, con artistas para niños como Lara Campos, música popular con Sonido Famoso y covers de Matute.

La alcaldesa reiteró que la feria busca apoyar la economía familiar, pues con un costo de 100 pesos por acceso, las personas pueden disfrutar de 20 juegos gratuitos, representando un ahorro significativo para las familias.

Asimismo, hizo un llamado a los vendedores de comida del recinto para que mantengan precios justos y accesibles, sensibles a la economía familiar.

Para cualquier duda, aclaración, queja o denuncia, las y los zacatecos pueden acudir al Comité de Feria o comunicarse a través de los canales oficiales del Ayuntamiento.

Te recomendamos: