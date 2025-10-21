SMDIF combate desnutrición infantil y anemia en San Miguel Espejo

Con el compromiso de seguir combatiendo la desnutrición infantil y fomentar una alimentación saludable en la primera infancia, la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, encabezó la jornada del programa “Pequeños Imparables” en la explanada de la inspectoría de San Miguel Espejo.

En esta cuarta visita, se atendió a 110 niñas y niños de entre seis meses y cinco años de edad con el propósito de dar seguimiento a su estado nutricional y continuar impulsando su sano desarrollo.

En la primera etapa, las y los menores fueron diagnosticados con desnutrición o anemia, por lo que en cada visita se analiza si ha mejorado su peso, talla y estado de ánimo gracias al consumo del suplemento alimenticio que se les entregó desde el mes de abril, cuando inició el programa en dicha inspectoría.

Durante esta jornada, personal del Sistema Municipal DIF (SMDIF) e integrantes de su voluntariado realizaron nuevamente mediciones de peso y talla, además de aplicar la prueba HemoCue, que detecta posibles casos de anemia mediante una pequeña muestra de sangre, lo que permite que los padres de familia sepan el estado de salud de sus hijos.

Además, llevamos despensas de #AlimentaciónImparable y compartimos información sobre hábitos saludables y cuidado bucal, construyendo comunidades más fuertes desde la primera infancia. 🌱💪 pic.twitter.com/wCl12zwc84 — DIF Puebla Capital (@DifPueCapital) October 21, 2025

“Hace meses llegó el programa a la escuela de mi niño; de hecho, tengo 2 niños, pero el que entró fue el chiquito nada más, y pues nos dijeron que era una ayuda para los niños y por eso nos inscribimos. Estaba bajo de peso y por eso fue que entró al programa. Va bien, sí va subiendo de peso y de estatura igual”, dijo Ana Laura Rodríguez, madre beneficiaria del programa.

Cabe señalar que aquellas niñas y niños que aún presentan bajo peso o algún grado de anemia continuarán con el tratamiento y recibirán acompañamiento por parte del SMDIF para asegurar una mejora en su estado nutricional. Además, reciben una despensa que les permite tener una alimentación balanceada y saludable.

“Me siento bien que vengan cada 2 meses a atender a los niños, y se preocupen por la salud de los niños, sí me da gusto que aumenten de peso. A la presidenta, le doy gracias. Le agradezco por la preocupación de todos los niños y gracias a ella todos tenemos alimentación para los niños, muchas gracias”, dijo Adriana Cecilia, madre de familia beneficiaria.

A través de “Pequeños Imparables”, el DIF Puebla Capital reafirma su misión de acompañar a las familias en el cuidado y desarrollo integral de sus hijas e hijos, asegurando que las inspectorías y juntas auxiliares de la capital poblana tengan acceso a una nutrición adecuada y un futuro saludable.

Te recomendamos: