“Medio Metro” fue asesinado con disparo en la cabeza, confirma fiscal

A pesar de que el móvil del crimen aún se encuentra bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), hoy se sabe que Francisco N., alias el “Medio Metro” poblano, fue asesinado de un disparo en la cabeza.

A 24 horas de su homicidio, Idamis Pastor Betancourt, fiscal general del Estado, señaló que tras la necropsia de ley realizada al cuerpo de Francisco, señaló confirmó que un impacto de bala en el cráneo fue lo que le puso fin a su vida.

Por otra parte, la fiscal señaló que aún es demasiado prematuro para confirmar si el caso podría tratarse de un ajuste de cuentas, ataque directo u otro tipo de agresión específica.

Ante esta situación, Pastor Betancourt aseguró que las diligencias continúan, la familia del hoy occiso ya ha reclamado su cuerpo y se trabajará de forma continua para esclarecer el caso y dar con él o los responsables.

