Diputada propone usar residuos como fuente de energía en Puebla

Con el propósito de fortalecer el marco jurídico en materia ambiental y promover prácticas sostenibles, la diputada Beatriz Manrique Guevara presentó una iniciativa de reforma a la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado de Puebla.

El objetivo de esta propuesta es fomentar, en coordinación con los municipios, el aprovechamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos como fuente de energía sostenible, en observancia de la legislación federal y demás disposiciones aplicables.

De esta manera, se busca impulsar acciones conjuntas que contribuyan a la transición energética y al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad.

La iniciativa plantea incorporar en la legislación estatal la facultad de priorizar las acciones de reciclaje y, posteriormente, promover la transformación de los residuos orgánicos en energía limpia, fortaleciendo la economía circular y reduciendo el impacto ambiental.

Con esta reforma, se pretende armonizar la Ley estatal con la normatividad federal, para otorgar mayor certeza jurídica para el desarrollo de proyectos energéticos y asegurar una gestión más eficiente e integral de los residuos en el Estado de Puebla.

