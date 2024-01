“Selfish”, el regreso de Justin Timberlake a la música como solista

El lanzamiento de “Selfish” llegó para marcar un nuevo hito en la carrera de Justin Timberlake, siendo su primera canción en solitario desde el álbum “Man of the Woods” en 2018.

La colaboración en la composición de la canción con talentosos artistas como Louis Bell y Cirkut, conocidos por su trabajo con Taylor Swift y The Weeknd respectivamente, añade un toque diverso a su nuevo material de estudio “Everything I Thought It Was“, próximo a salir el 15 de marzo.

El videoclip de “Selfish”, dirigido por Bradley J. Calder, ofrece una representación visual intrigante. Muestra a Timberlake enfrentándose a la frustración durante la grabación de un video, mientras las líneas entre la actuación y la realidad se desdibujan.

La narrativa se intensifica con la imagen simbólica de Timberlake tratando de alcanzar un teléfono rojo que conecta con su ser amado en un entorno donde las paredes del cuarto se cierran.

La presentación en vivo de “Selfish” en un concierto en Memphis la semana pasada ha generado expectación, destacando la conexión del artista con su ciudad natal. El lanzamiento oficial del sencillo esta semana precede a otras emocionantes adiciones al álbum, como “Sanctified” y “No Angels“.

A pesar de su ausencia como solista en los últimos años, Timberlake ha mantenido su presencia musical colaborando en bandas sonoras de películas, y su participación en “Trolls Band Together” en 2023 reuniéndolo con su icónica ‘boy band’, NSYNC, es un recordatorio nostálgico para los fanáticos.

