Rodri gana el Balón de Oro 2024

Rodrigo Hernández, mejor conocido como Rodri, es el ganador del Balón de Oro prestigioso premio que otorga la revista France Football y que acredita ser el mejor futbolista del mundo.

El jugador del Manchester City ha escrito su nombre en los libros del fútbol en general y del español en particular, al convertirse en el segundo jugador de España en ganar el premio a mejor jugador del mundo.

El futbolista español ganó la temporada pasada la Premier League y tuvo un papel importante durante la Eurocopa que levantó la selección española en Alemania. Y ahora, la UEFA ha reconocido ese esfuerzo y relevancia durante la pasada campaña con el Balón de Oro.

El año de Rodri comenzó con un revés en la Community Shield, donde el Manchester City fue derrotado ante el Arsenal en penaltis. Afortunadamente, el equipo se recuperó al ganar la Supercopa de Europa contra el Sevilla, un partido en el que Rodri fue clave al asistir en el único gol de su equipo.

En la Premier, su presencia fue casi constante, participando en 34 de los 38 partidos, y contribuyendo con 8 goles y 9 asistencias.

Fue fundamental para el Manchester City en el Mundial de Clubes, torneo que el club ganó por primera vez en su historia. Sin embargo, no todo fue éxito, ya que el equipo fue eliminado en los cuartos de final de la Champions League por el Real Madrid, en una tanda de penaltis.

Durante esta competición, Rodri sumó un gol y tres asistencias. Durante esta campaña, su carrera se ha visto interrumpida por una lesión en el ligamento cruzado que lo mantendrá alejado del terreno del juego prácticamente hasta el final de la temporada.

“Por último me gustaría contar una anécdota del proceso que me ha llevado a estar aquí. Con 17 años hice las maletas rumbo a un sueño, ir al Villarreal a jugar en primera división y recuerdo un día que dije ‘Basta’, recuerdo llamar a mi padre llorando con a sensación de que todo había acabado, que había invertido toda mi vida para conseguirlo y parecía que el sueño se me desvanecía y él me dijo ‘Si hemos llegado aquí no vamos a tirar la toalla’, y desde ese día cambió mi mentalidad. Un chico normal con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien y no se fija en los estereotipos de fuera del fútbol puede llegar alto, gracias a todos”, Finalizo Rodri Hernández tras recibir el titulo individual.

Esta polémica se vio presente en torno al Balón de Oro desde esta mañana, cuando Vinicius y toda la delegación del Real Madrid anunciaron que no iban a viajar a París ni estarían presentes en la gala.

El delantero brasileño no recibirá el galardón, a pesar de que todo parecía indicar que era el favorito para ello. El jugador del club blanco se enteró durante la noche del domingo de que no sería el premiado y ha decidido no acudir a la gala. Florentino Pérez y el resto de su equipo han decidido unirse a la decisión del delantero y actuar de la misma forma.

Por: Redacción

Editor: Raúl Velázquez Márquez

Te recomendamos: