Riña con explosivos causa pánico en el Metro de la CDMX

Una riña entre estudiantes que incluyó la activación de artefactos explosivos generó pánico entre usuarios de la estación La Raza de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México; fuertes detonaciones y humo alertaron a los presentes que buscaron resguardo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX confirmó que los estallidos ocurrieron durante un enfrentamiento entre jóvenes, quienes al notar la presencia de elementos policiacos emprendieron la huida hacia la Línea 5 del sistema de transporte.

No obstante, el incidente provocó la movilización inmediata de elementos de seguridad del Metro, quienes activaron los protocolos de emergencia correspondientes para controlar la situación y atender a personas que resultaron lesionadas durante la confusión.

A través de redes sociales circulaban videos que mostraban a usuarios corriendo por los pasillos de la estación mientras se escuchaban las detonaciones y se observaba humo en las instalaciones, imágenes que documentaron elmomento de pánico colectivo.

Las autoridades informaron que se brindó atención médica a los lesionados y que ya se dio parte al agente del Ministerio Público, quien realizará las indagatorias correspondientes para determinar responsabilidades por los hechos ocurridos en la capital.

