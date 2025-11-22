Rechazan libertad anticipada a Javier Duarte; seguirá en prisión hasta 2026

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, continuará recluido en el Reclusorio Norte hasta abril de 2026, después de ser rechazada su solicitud de libertad anticipada por incumplir requisitos del artículo 141 de la Ley de Ejecución Penal.

Se determinó que no acreditó cumplir con el plan de actividades del centro penitenciario –acciones culturales, recreativas y deportivas–, además de mantener un proceso penal por el delito de desaparición forzada en agravio de un policía estatal.

No obstante, el ministerio público local presentó una impugnación que mantiene abierto el caso correspondiente a los hechos registrados en enero de 2016, delito que además amerita prisión preventiva oficiosa según la legislación aplicable.

La audiencia, que se prolongó durante una hora y quince minutos, concluyó con el fallo que obliga a Duarte a permanecer 142 días adicionales en prisión para completar la pena de 9 años impuesta desde su aprehensión en noviembre de 2017.

El abogado defensor Pablo Campuzano confirmó que apelarán la decisión judicial, aunque reconoció que “naturalmente no es la resolución que esperábamos, ni él ni nosotros como defensa”, pero aseguró que acatarán y respetarán el fallo.

Con esta resolución, el exmandatario veracruzano deberá cumplir la totalidad de su condena en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, cerrando temporalmente las expectativas de obtener una libertad anticipada por falta de requisitos legales.

