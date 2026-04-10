Reconocen a elementos en el Día del Policía Estatal Poblano

Al resaltar que Puebla está fuera de la lista de 10 entidades con problemas de seguridad gracias a la coordinación interinstitucional, el gobernador Alejandro Armenta Mier reafirmó el compromiso de su administración para dignificar la labor de quienes arriesgan su vida por la seguridad de las y los poblanos con capacitación y equipamiento.

En el marco del Día de la y el Policía Estatal Poblano, el Gobierno del Estado distinguió a elementos con 30, 35 y 40 años de servicio, en reconocimiento a su vocación, disciplina y lealtad. El titular del Ejecutivo señaló que el trabajo policial es fundamental para garantizar la convivencia armónica, el respeto a la ley y la tranquilidad social en todo el territorio poblano.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, señaló que servir en la corporación que cumple 61 años implica asumir una responsabilidad permanente con la justicia y el bienestar social, al tiempo que reiteró el compromiso de fortalecer la capacitación, la profesionalización y las condiciones de vida del personal, en alineación con la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

En representación de la Policía Estatal, la elemento Abril Ballato Vázquez destacó que ser policía es una decisión de vida basada en la disciplina, la lealtad y el compromiso, y subrayó que, a 61 años de su creación, la corporación se ha consolidado como un pilar en la construcción de la seguridad, reconociendo también el papel creciente de las mujeres dentro de la institución.

El director de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, reconoció el trabajo de las y los elementos de seguridad, al señalar que su labor permite el desarrollo de actividades deportivas, culturales y sociales en un entorno de paz. Asimismo, subrayó que el deporte es una herramienta clave para la prevención del delito, en concordancia con la estrategia nacional de atención a las causas.

En voz de las y los elementos, señalaron que estas acciones representan un cambio tangible en el reconocimiento institucional. El policía Erasto Hernández Vera, con 30 años de servicio, expresó que por primera vez recibe un reconocimiento formal, lo que refleja el respaldo del gobierno estatal a su labor, mientras que el bombero Daniel Montiel Lara subrayó que el nuevo equipamiento, las unidades y la capacitación fortalecen su desempeño diario y permiten brindar mejor atención en emergencias.

Por su parte, Ángel Fabián Rosales, de la policía turística, consideró que estos actos motivan al personal y fortalecen su compromiso con la ciudadanía, en tanto que la oficial Cristina Peña González resaltó la importancia de valorar el trabajo de las mujeres policías y reconocer que, como servidoras públicas, también enfrentan riesgos y sacrificios.

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