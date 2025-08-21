Periférico Ecológico será inspeccionado por incremento de accidentes

Las Secretarías de Seguridad Pública, Infraestructura y Movilidad realizarán una revisión del Periférico Ecológico para determinar las correcciones que requiere la vialidad en el rodamiento, señalética y alumbrado, ante el aumento de hasta el 60% en accidentes.

Así lo dio a conocer el vicealmirante Francisco Sánchez González, quien aseguró que esta semana personal de dichas dependencias hará un recorrido para detectar los puntos a intervenir, debido a que durante la temporada de lluvias se incrementan los incidentes automovilísticos.

Insistió en que hay ocasiones en que se presentan entre tres o cuatro accidentes simultáneos en un mismo sentido de la vialidad, además de que durante la tarde-noche es cuando más siniestros se presentan.

“Se tiene que hacer el levantamiento para que nosotros vayamos identificando dónde hace falta luz y el motivo, por eso vamos a hacer este ejercicio con ellos, para constatar físicamente lo que hace falta y tomar las acciones pertinentes”, apuntó.

En ese sentido, comentó que está en proceso de licitación el mantenimiento del alumbrado público a lo largo de los 36 kilómetros que tiene el Periférico Ecológico.

Te puede interesar: Fuertes lluvias en Puebla dejan inundaciones y vehículos varados

Indicó que el contrato será por lo que resta del año y aseguró que se buscará contratar a la empresa que ofrezca las mejores condiciones y servicios para las necesidades que se requieren.

Según la licitación, el proveedor deberá brindar un servicio integral para el mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de alumbrado público, subestaciones eléctricas, así como al sistema de control y vigilancia instalado sobre el Periférico.

Tendrá que atender las 3 mil 117 luminarias existentes sobre la vialidad que cruza los municipios de Puebla, Amozoc, San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Coronango.

Editor: César A. García

Te recomendamos: