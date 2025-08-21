Xava Drago, vocalista de Coda, fallece a los 56 años

Xava Drago, vocalista de Coda, ha fallecido este jueves a los 56 años tras una larga batalla contra el cáncer de estómago, diagnosticado el año pasado.

En los últimos meses, mantuvo contacto con sus fans, compartió su delicado estado de salud, donde además se despidió y anunció el lanzamiento de nueva música.

La banda mexicana de rock dio a conocer la noticia a través de un comunicado en el que expresaron profunda tristeza por la pérdida de su compañero.

“Estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él; ha sido un gran honor y una gran fortuna”, señaló la banda.

Semanas antes de su fallecimiento, el intérprete dio a conocer que había sido desahuciado por sus médicos y emitió un mensaje de despedida y agradecimiento a sus fans.

Xava Drago fue conocido principalmente por ser el vocalista de Coda; también desarrolló una carrera como solista con varios discos a lo largo de los años.

