Modesta Delgado inaugura cancha de fútbol en San Jerónimo Tecuanipan

Con la finalidad de impulsar nuevos espacios para la convivencia, la práctica del deporte y el fortalecimiento del tejido social, la diputada Modesta Delgado Juárez asistió a la inauguración y entrega de la cancha deportiva de fútbol en el municipio de San Jerónimo Tecuanipan.

En este acto, donde acompañó al presidente municipal, Máximo Aponte Téllez, así como a delegados y autoridades municipales, la legisladora destacó que, con estas acciones, las familias de la población cuentan con un nuevo espacio destinado a fomentar la actividad física, la sana convivencia y el encuentro comunitario, como parte del programa Canchas del Mundial Social.

Delgado Juárez también señaló que este tipo de acciones reflejan el compromiso para impulsar infraestructura que contribuye al bienestar, la promoción de estilos de vida saludables y la generación de mayores oportunidades para la niñez y juventudes de Atlixco.

Además, como parte de su agenda de trabajo, la diputada también participó en una reunión interinstitucional realizada en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (TecNM–Atlixco), en la que estuvieron presentes delegados y representantes del Gobierno del Estado de Puebla.

En este encuentro se abordaron diversos temas de interés para fortalecer la coordinación institucional y promover acciones conjuntas orientadas a atender las necesidades de la ciudadanía.

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