Máynez explica la reforma judicial con roles de canela

El excandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, explicó con ejemplos de “roles de canela” en qué consiste la reforma judicial recién aprobada en las Cámaras de diputados y Senadores, pero de una forma muy curiosa.

En respuesta a una usuaria de X, Álvarez Máynez ejemplificó al Poder Judicial como un mecanismo para producir roles de canela, que serían los jueces independientes.

“Si el Poder Judicial era el mecanismo para producir roles de canela (jueces independientes), ahora vas a poder votar por el rol que tú quieras. Pero antes, Morena tendrá que autorizar la lista de roles que puedes elegir. Y como no les gustan los roles de canela, porque no son de ellos, ya no habrá”, dijo.

Además, explicó que, “si se les llegara a escapar un rol de canela a esas listas y llegara a ser votado, crearon un Tribunal Especial que permite desaparecer los roles de canela”.

Hasta ahora, la reforma al Poder Judicial ya fue avalada en 18 Congresos estatales después de ser aprobada en la Cámara de Senadores la madrugada del miércoles, después de un intenso debate.

El excandidato a la presidencia también ha expresado su desacuerdo en torno a las últimas aprobaciones de los Congresos estatales, pues asegura que no existe la discusión adecuada.

Por: Redacción

Editor: Raúl Velázquez Márquez

