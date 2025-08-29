Marco Rubio visita México el 3 de septiembre, confirma Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó sobre un encuentro con el secretario de Estado de la Unión Americana, Marco Rubio, previsto para este 3 de septiembre, con el fin de concretar un entendimiento bilateral en materia de seguridad, en donde también intercambiarán información sobre avances en este sector.

Este 29 de agosto, durante la Mañanera del Pueblo, la titular del Poder Ejecutivo en México informó que el acuerdo con el gobierno estadounidense ya está casi definido, y que su materialización contempla cuestiones como colaboración para compartir información, investigaciones conjuntas y capacitación.

“Todo en el marco de respeto a nuestras soberanías, de confianza mutua, de responsabilidad compartida, y de que cada quien actúa en su territorio. Ese es el marco del entendimiento que estamos acordando. Ya prácticamente está, entonces viene, pues, a cerrar, digamos, este marco de entendimiento”

La presidenta enfatizó que el acuerdo toma en cuenta el respeto mutuo a las soberanías de ambos países, y que hay puntos que México rechazó para el cierre de dicho entendimiento, como el auxilio del ejército estadounidense para combatir al crimen organizado en territorio mexicano.

Por otro lado, una cuestión importante dentro de dicho acuerdo es el rastreo de precursores químicos usados para la producción de fentanilo. Asimismo, dentro del tratado, México ha insistido en que Estados Unidos refuerce las acciones que realiza para reducir el tráfico de armas.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: