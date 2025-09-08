Manolo Herrera gana dirigencia municipal del PAN en Puebla

El grupo político de Mario Riestra se impuso en la elección interna del PAN, con el triunfo de Manolo Herrera Rojas como dirigente del Comité Directivo Municipal (CDM) en Puebla capital para el periodo 2025-2028.

En segundo lugar quedó la candidata Guadalupe Leal Rodríguez —impulsada por Eduardo Rivera Pérez—, quien denunció inconsistencias en la votación y advirtió posibles impugnaciones en los siguientes días.

En la asamblea municipal que se llevó a cabo este domingo, participaron un total de mil 803 militantes, lo que representa el 39 por ciento de los panistas inscritos en el padrón de la capital poblana.

Desde las 10:00 horas se registró gran afluencia de militantes en el Salón Country de la colonia de San Manuel, para registrarse y votar en la elección interna.

Aunque la mayor parte de la jornada se llevó a cabo en calma, hubo abucheos y consignas en contra de los aspirantes a la dirigencia.

Durante su intervención, Manolo Herrera, exregidor del Ayuntamiento de Puebla, aseguró que a partir de hoy “inicia el camino para sacar a Morena de Palacio Municipal”.

Te puede interesar: Eduardo Rivera critica liderazgo del PAN en Puebla

Resaltó ser parte de una familia panista desde sus inicios, y prometió defender los ideales tradicionales de Acción Nacional.

“Somos siempre los mismos, pero los que ponemos dinero de nuestra bolsa, alzamos la voz y que siempre festejamos las victorias de Acción Nacional (…) hoy inicia el camino para recuperar Puebla, para sacar a Morena de Palacio Municipal”, comentó.

Por su parte, la exdiputada local, Lupita Leal, prometió recuperar la alcaldía de Puebla en el 2027 y dejar fuera del partido las cuotas, cuates y prebendas para la designación de candidaturas.

Mientras que el tercer candidato, Arnulfo Carvajal, acusó que el PAN “está en terapia intensiva” por no tomar en cuenta a las bases.

En el desarrollo de los discursos, Lupita Leal fue abucheada al grito de “¡Fuera Morena!”, mientras que Manolo Herrera se llevó el mayor número de aplausos.

#Puebla 🗳️ Con el 90 por ciento de votos contabilizados, Manolo Herrera gana la dirigencia del PAN en el municipio de Puebla.



El candidato obtuvo mil 71 sufragios, mientras que Lupita Leal registró 660 a su favor.



📹 @_VeraFernandez pic.twitter.com/8IKn93pgKw — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 7, 2025

Herrera Rojas se impone; Leal advierte impugnaciones

Tras el desarrollo de la elección interna, la Comisión Estatal de Procesos Electorales declaró a Herrera Rojas como virtual dirigente municipal, al haber obtenido mil 071 votos a su favor.

En segundo lugar quedó Leal Rodríguez, con 662 sufragios; y en tercero Fito Carvajal, con 34. Además, se emitieron 36 votos nulos.

Después de que se dieran a conocer los resultados, Lupita Leal denunció inconsistencias en la votación, al señalar que faltaron boletas y dejaron INEs abandonadas, por lo que pedirá que se revise y aclare ante las instancias correspondientes.

“No quisiera yo pensar que se practicó el efecto carrusel donde se deja olvidada la INE y se llevan la boleta. Esta elección no ha terminado para mí, vamos a verificar qué es lo que ha pasado”, dijo.

Se dividen Consejo Estatal

En la asamblea también se votaron 24 propuestas para integrar el Consejo Estatal del PAN, el mismo que se elegirá en el mes de octubre.

Las posiciones se dividieron entre el grupo político de Eduardo Rivera, excandidato a la gubernatura de Puebla, y entre el dirigente estatal, Mario Riestra.

🔵 Así quedó la integración de los consejeros estatales y nacionales que resultaron electos en la asamblea municipal del PAN en Puebla.



✍🏻 @_VeraFernandez pic.twitter.com/38eRWU5pxq — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 7, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: