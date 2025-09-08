Vecinos capturan y entregan a presunto agresor sexual en Amozoc

Vecinos de San Salvador Tepalcayuca, en Amozoc, capturaron y golpearon a un presunto agresor sexual para entregarlo a las autoridades durante el fin de semana.
La víctima, una mujer que vendía trastes de puerta en puerta, fue atacada por un hombre que fingió interés en sus productos para intentar abusar de ella.
Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes detuvieron al agresor y lo pusieron a disposición de la Policía Municipal.
El hombre fue llevado ante el Ministerio Público mientras la víctima presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para proceder legalmente.
Editor: César A. García