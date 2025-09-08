Vecinos capturan y entregan a presunto agresor sexual en Amozoc

Vecinos de San Salvador Tepalcayuca, en Amozoc, capturaron y golpearon a un presunto agresor sexual para entregarlo a las autoridades durante el fin de semana.

La víctima, una mujer que vendía trastes de puerta en puerta, fue atacada por un hombre que fingió interés en sus productos para intentar abusar de ella.

Te puede interesar: “Patrulla falsa” intercepta y asalta vehículos en autopista Siglo XXI

Los gritos de auxilio alertaron a los vecinos, quienes detuvieron al agresor y lo pusieron a disposición de la Policía Municipal.

El hombre fue llevado ante el Ministerio Público mientras la víctima presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para proceder legalmente.

#Seguridad 🚓 Vecinos de #Amozoc, #Puebla, capturaron y golpearon a un supuesto agresor sexual, quien pretendía abusar de una mujer que vendía trastes de puerta en puerta.



La turba entregó al masculino a las autoridades y la víctima presentó una denuncia para proceder legalmente… pic.twitter.com/kaQoRhaWhV — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 7, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: