Lupita Cuautle celebra el Día de las Personas Adultas Mayores

Con el objetivo de promover la integración, los lazos comunitarios y la inclusión, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó el evento conmemorativo en honor a las personas adultas mayores con motivo de su día.

En su mensaje de bienvenida a más de 500 asistentes, la edil sanandreseña destacó que esta fecha representa una oportunidad para reconocer el cariño y respeto hacia este sector de la población, rindiendo un homenaje por ser inspiración y ejemplo de vida. Asimismo, adelantó que se tienen preparadas diversas sorpresas, como viajes y actividades, que contribuirán a que continúen disfrutando esta etapa y cuidando de su salud.

Por su parte, la Directora General del Sistema Municipal DIF, Aurora Tlatehui Cuautle, mencionó que esta celebración se realizó como muestra de gratitud por la confianza, recordando que también se llevaron a cabo festejos en cada junta auxiliar e inspectorías, concluyendo con este evento en la cabecera municipal.

Durante la jornada, las y los asistentes degustaron chiles en nogada y disfrutaron de la música de la Orquesta Big Band de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado.

Con esta encuentro, el Gobierno Municipal genera espacios cálidos, festivos y respetuosos, donde las personas adultas mayores puedan convivir, compartir historias, reír y sentirse una parte activa en el ámbito social.

